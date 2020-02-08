公主郵輪旗下「鑽石公主號」今(8)日確診又增3例，目前確診人數來到64人，該郵輪上月31日曾停靠基隆港，2000多名旅客下船，引起民眾恐慌，中央流行疫情指揮中心昨晚發送細胞廣播簡訊，提醒曾前往九份、101等民眾自主健康管理14日，另外船上確診的台籍婦人明日將進行採檢，出院時機尚待採檢結果而定。

有民眾擔心基隆港下船遊客會在當地造成傳染，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，冠狀病毒屬飛沫傳染，在開闊地區距離2公尺以上以及15分鐘內無近距離接觸基本上可以安心，民眾無需過勿擔心。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，細胞廣播簡訊是對非特定對象的提醒，民眾近期若有去過標示地點務必要注意自身健康情況，身體如有任何不適請及時通報，讓防疫工作破口機率降到最低。

疫情指揮中心監測應變官莊人祥指出，鑽石公主號上的確診台籍婦人目前恢復情況良好，明(9)日將進行下一步採檢，至於是否明日就可出院尚未得到證實，待進一步通知。

(中時 )