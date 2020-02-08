大陸醫師李文亮過世後，外界關注最早一批對外揭露武漢肺炎疫情者的命運。其中大多是醫護專業人士的8人一開始被當作造謠者，但湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先最先在體制內上報疫情，她7日與武漢金銀潭醫院院長張定宇一同受官方表揚記大功。

湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先最先在體制內上報疫情，後來表示「那時候疫情還不便說」。

人民網報導，湖北省官方6日公布，針對這次疫情防控，給予張定宇和張繼先記大功獎勵。公告說，張繼先以超強的專業敏感意識，最早判斷並堅持上報新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，第一個為疫情防控工作拉響警報，是醫院救治一線的「帶頭人」。

長江日報報導，張繼先去年12月26日發現，一天之內有4個到過華南海鮮市場的病人到她工作的中西醫結合醫院看病，他們的CT（斷層掃描攝影）顯示肺部如雲霧狀。27日，張繼先將此狀況報告醫院，院方上報湖北省江漢區疾控中心，是最早上報疫情、並持續上報確診病例的醫院。

張繼先後來表示「那時候疫情還不便說」，但是出於2003年SARS的經驗，她讓醫護團隊做好防護，包括戴N95口罩、在白色醫師袍內多穿一件帆布服等，她當時看顧的病人沒有交叉感染、醫護團隊沒有人感染。直到今年1月下旬，疫情才得到陸高層重視，但應接不暇的病患讓張繼先多次在醫院痛哭。

人民網報導也指出，在武漢部分醫療機構陸續出現的不明原因肺炎病人情況後，張定宇先對首批7名不明肺炎患者組織開展流行病學調查，並率先採用抗愛滋藥物治療新型冠狀病毒重病患者，為治療贏得寶貴時間。

至於另外8名遭公安指控為「造謠」的吹哨者，分別在武漢大學臨床04級群、協和紅會神內、腫瘤中心等醫學微信群組透露近期已收治許多來自華南海鮮市場原因不明肺炎病患，呼籲不要接近該處，但事後遭公安指控在網路上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響。

中國最高人民法院官方微博1月28日下午發布文章表示，「如果社會公眾當時聽信了這個『謠言』，並且基於對SARS的恐慌而採取了佩戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，這對我們今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事」。

人民日報也指出，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光也在1月29日於對談中表示，「這8個人是可敬的，我們事後評論，可以給他們很高的評價」。

(中時電子報)