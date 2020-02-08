寶瓶星號靠港，基隆市長林右昌呼籲民眾不要太恐慌。（許家寧翻攝）

寶瓶星號靠岸，衛福部長陳時中親自上船指揮檢疫。（許家寧攝）

寶瓶星號今泊靠港口，市長林右昌靠泊前至西岸旅遊服務中心為同仁加油打氣，林右昌說，這陣子武漢肺炎疫情，不過基隆市疫情狀況穩定，到昨天為止疑似案例有17例，已排除16例，並主動追蹤鑽石公主號遊客足跡，與中央通力合作，共度疫情。

林右昌表示，基隆市從除夕之前，1月22日展開防疫整備工作，包括應變小組會議到現在，從沒停止防疫整備工作，他說，這次寶瓶星號上的國人同胞較多，只要依照中央防疫中心指揮與要求，一定可以像陳時中部長所講平平安安、健健康康回家。

林右昌指出，當然整個檢疫過程中，可能造成大家不便，這也是政府的責任，必須為全國國人健康把關，基隆港務公司與疾管署做好相關動線，包括規畫親屬或旅行社安排接送巴士的停等空間，他相信港公司會做好整備，讓大家安全回家。

林右昌表示，在得知鑽石公主號上有疫情發生時，不等中央指令就展開自主防疫工作，因為郵輪團客或散客掛靠港，只有6到8小時時間停留，會去的景點其實相當固定，也針對郵輪客、甚至一般國人會去的景點，展開全面消毒工作。

同時基隆市還主動追查當天搭乘交通工具，因為搭掛靠郵輪客人並不會搭市公車，只會搭觀光巴士與計程車，所以主動約詢調查司機，把相關造訪軌跡、景點資訊，主動提供中央防疫中心追蹤與判斷，並呼籲民眾自主健康管理。

(中時 )