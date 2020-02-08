為加強武漢肺炎防疫，陸委會昨宣布2月10日起暫停小三通客船之後，今加碼連大三通海運客運直航也要暫停，交通部航港局指出，大、小三通每周約386航班，旅客近3萬人，換算每月影響約12萬人。

航港局資料顯示，2020年1月份小三通包括金門、馬祖共4條航線，正常航班約為每周364班、載客約2萬8000人，停航後即取消所有航班；大三通有中遠之星、海峽號及麗娜號3條船經營5條航線，2019年12月每周往返22個航班，平均每周載客1250人。

(中時 )