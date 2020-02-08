兩岸海運客運全停 每月影響12萬人 12:362020/02/08 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會宣布兩岸海運客運2月10日起暫停。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為加強武漢肺炎防疫，陸委會昨宣布2月10日起暫停小三通客船之後，今加碼連大三通海運客運直航也要暫停，交通部航港局指出，大、小三通每周約386航班，旅客近3萬人，換算每月影響約12萬人。 航港局資料顯示，2020年1月份小三通包括金門、馬祖共4條航線，正常航班約為每周364班、載客約2萬8000人，停航後即取消所有航班；大三通有中遠之星、海峽號及麗娜號3條船經營5條航線，2019年12月每周往返22個航班，平均每周載客1250人。 (中時 ) #航班 #12 #小三通 #海運 #大三通 也許您會感興趣 推薦閱讀 1個疑似病例得做12項檢查 醫憂排擠效應 09:372020/02/04 生活 《商情》船舶活動疲弱，周一波羅的海BDI指數連12跌 10:172020/02/04 財經 金門小三通 今起過境旅客「不落地」 19:572020/02/04 生活 12檔高殖利率股 法人搶 04:102020/02/05 證券．權證 因應口罩生產可放寬加班上限 勞動部：輪班應隔12小時 13:122020/02/05 生活 防疫照顧假給不給薪由勞資協商 賴香伶批看的到吃不到 14:512020/02/05 政治 NBA》四隊完成12人交易 火箭卡培拉前往老鷹 15:112020/02/05 體育 防疫第一 楊鎮浯要求中央關閉小三通 18:512020/02/05 生活 驚！這3個星座今年將遇上大劫難 19:402020/02/05 娛樂 氣象局：明後天此波最冷 元宵節下探12度 22:182020/02/07 生活 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 西門北車都有！國家級警報 北市這些熱區全中鏢 - 生活 武漢肺炎史上最毒！ WHO專家警告：再1個月達高峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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