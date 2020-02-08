斯容8日凌晨開賣保健食品，邀請代言人吳宗憲（憲哥）分享平日對身體的保養之道，他認為喝大量的水、吃保健食品、適當的運動是保持健康最重要的三個原因，為了展現自己靈活的身手與勇健的筋骨，現場還立刻李小龍上身，表示自己能夠踢腿到攝影棚的棚燈，被斯容笑場阻止。

吳宗憲為展現自己靈活的身手與勇健的筋骨，現場還立刻李小龍上身。（東森提供）

對於口罩實名制的看法，憲哥表示自己目前還沒有買過口罩，僧多粥少的時候，勢必面臨到必須這麼做的問題，以他個人角度來說，認為疫情當前如同鐵達尼號，大家都在同一條船上，儘可能做到不自私，他也十分認同「我OK，你先領」的活動，認為應該要優先把口罩留給第一線的醫護人員使用。

吳宗憲（左）能夠踢腿到攝影棚的棚燈，被購物天后斯容笑場阻止。（東森提供）

與口罩同材質而引發的「衛生紙、尿布、衛生棉」之亂，憲哥認為囤貨這些產品有點太過杞人憂天，距離現在百年前是沒有衛生棉的，以前的人也用過布巾或麻布，人總會找到因應之道，每個物種都會找到自己的出路，實在不需要大量囤積。

對於鴻海自產口罩，憲哥認為疫情過後，空廠房或設備如果無其它用途，又是多了一間蚊子館，面對目前疫情局勢，台灣的庫存量至少要有一億個口罩，醫護人員最安全存量是一個月，但台灣終究不是集權國家，是自由經濟體，無法徵收做為「疫情戰庫存」。

(中時 )