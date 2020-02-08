許光漢、柯佳嬿共同主演的中視、衛視中文台《想見你》，劇情進入最後倒數，戲劇張力達到極致。柯佳嬿所飾演的陳韻如假裝仍被黃雨萱上身，只為享受著被許光漢溫柔守護的小確幸，然而黑化的陳韻如不光帶給觀眾衝擊，對許光漢所飾演的李子維更是一大打擊。許光漢分享拍攝當下的心境，「就把自己融入到劇本裡，想想你原本所喜歡的人明明是同一個人，但靈魂不一樣了，一定多少會覺得很難受。」自然而然眼眶盈淚，他也提到家裡的狗狗過世那段時間，他也曾有過這種極度想念的心情。

《想見你》中許光漢飾演李子維演技被讚爆，人氣飆漲。（圖／中視提供）

《想見你》播出後許光漢演技被讚爆，人氣飆漲，而他謙遜地歸功於製作團隊，「如果這部戲被當作指標，當然是一件開心的事情，但我覺得也是因為有一個這麼會做戲，這麼愛戲劇的團隊，不管是製作、後期、宣傳、導演、劇組等，我都非常感謝他們成就了這部劇。」許光漢更把肯定化成動力，「感謝遇到這樣的劇本，也會提醒自己要更努力。」

面對即將迎來大結局，許光漢除了開心這部戲能被大家喜愛之外，心情也十分不捨，被問到是否會想要改變戲中的哪個環節？他先是開玩笑地說，「可能試著改變一下老子維的時空宇宙吧，覺得他過的太苦了！」而在9日播出的倒數第二集中，將會有一場許光漢的淋浴戲，露出精壯的身材，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，他則謙虛表示，「身材沒有很好，還請觀眾見諒。」敬請鎖定周日晚間10點中視頻道。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)