寶瓶星號提前抵達後，中央疫情指揮中心總指揮官陳時中也已上船進行檢疫，並指出，寶瓶星號上初步評估有70到100人需要被採檢，最快6個小時就能有結果。現場已有不少家屬著急地等待，更走進應變中心關心、了解船上防疫情形，並有家屬因為船上的親人本身有慢性疾病，但因旅程時間拉長，而藥品備用不足，因此在港邊持著船上旅客的慢性病藥在焦急等待。

麗星郵輪寶瓶星號已經靠岸，中央疫情指揮中心指揮官陳時中上船進行檢疫，在西岸旅客中心等待的旅客家屬到場焦急等待，不時透過通訊軟體與船上進行聯繫，家屬指出，船上的大家都抱持著樂觀的態度，並已被通知將逐層分批到船上的「星辰酒廊」接受體檢，最快6個小時就能有結果，最快今天晚上就能回家。

家屬更強調，船上的親屬無論去餐廳吃飯等等的行程都一切正常，船上也備著消毒用品，定時清潔，並且寶瓶星號這趟是開往日本那霸的特別行程，根本沒有去過其他地方，而船上幾乎都是台灣人，所以大家都很樂觀。

(中時 )