今年有來自北海道札幌市、名古屋市、香川縣、佐賀縣、青森縣平川市等5個日本地方政府共同參與。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

近鐵與東武集團等2個日本企業參加，讓民眾走進燈區就彷如置身異國的燈光饗宴。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會邁入第31屆，交通部觀光局除延伸既有傳統文化，今年投入更多創意，以全新思維導入「美學設計」的概念進行燈區整體規畫，讓藝術、燈藝結合自然營造出奇幻森林，蛻變升級為「台灣燈會」2.0，鼓勵大家於農曆小過年來趟體驗異國文化觀光亮點之旅。

「2020台灣燈會」除主燈、副燈及5個各具特色燈區所組成外，每年最為大人與小朋友最熱衷參觀的就是「國際友誼燈區」；今年有來自北海道札幌市、名古屋市、香川縣、佐賀縣、青森縣平川市等5個日本地方政府共同參與；也有近鐵與東武集團等2個日本企業參加；加拿大溫哥華為首度來台展燈，每個單位都使出渾身解數，將各自特色融入傳統花燈設計，讓民眾走進燈區就彷如置身異國的燈光饗宴。

觀光局指出，今年首次參加的加拿大，以當地原住民圖騰柱為概念，從部落神話故事發想設計，創造巨型海岸新年燈籠，與冬奧聖火炬一同佇立在溫哥華山海之間，呼應今年燈會注重環境永續的策展主軸。北海道札幌市則以知名的定山溪溫泉吉祥物-河童，結合當地有名的觀光元素—溫泉、拉麵與啤酒製作花燈，吸引民眾駐足觀賞。

瀨戶內藝術祭聞名國際的香川縣，則以充滿童趣的「魔女宅急便」暢遊小豆島與當地「讚岐烏龍麵」為主軸。名古屋市推出知名地標「名古屋城」，結合歷史故事及知名美食味噌炸豬排、棊子麵與鰻魚飯三吃作為花燈設計之發想。日本著名的熱氣球發源地佐賀縣，以旅客必定參訪的「大魚神社」海中鳥居為花燈元素，鼓勵民眾來趟元氣之旅。

青森縣睡魔祭每一年都吸引超過300萬 人前往參觀，特別原汁原味搬到台灣燈會，每面花燈圖繪各具意義。近鐵集團是日本關西地區主要的鐵路服務提供者，旗下擁有日本最高複合大樓「阿倍野HARUKAS」、大阪「海遊館」，以歡迎搭乘近鐵電車，暢遊日本關西為主題。

東武集團看中台灣燈會的人潮吸引力，已連續4年展燈，每年的晴空塔與鐵道火車吸引最多人潮駐足，今年是以東京都內的老城市融合現代新風貌作為主題呈現，希望以「幸福之樹 —東京晴空塔」及香火鼎盛的淺草，為參觀民眾帶來幸福快樂、圓滿平安的2020年。

國際交流燈區以「百鳥和鳴」的悠揚谷，串聯燈區整體規畫，歌頌國際友誼之間的美好交流，交通部觀光局希望透過國際間的交流展燈，推動國際互訪，深化國際情誼，藉由兼具傳統與創新概念的台灣燈會，為台灣觀光創造多樣又具在地特色的正面意象。

交通部觀光局為吸引更多國際旅客來台參與台灣燈會活動，除早與國外旅行社合作包裝台灣燈會行程外，也推出多項優惠措施，凡於燈會期間來台的國際旅客，可獲得小提燈及在地特色伴手禮，歡迎國際旅客來台共襄盛舉，一同賞花燈、泡好湯，過好年。

(中時 )