泡麵也成搶購商品（戴上容攝）

衛生紙貨架上空無一物（戴上容攝）

武漢肺炎疫情延燒全台瘋搶口罩，近日網路瘋傳，「原料都拿去做口罩，所以衛生紙等將漲價」，行政院長蘇貞昌臉書澄清「擴產口罩不會影響衛生紙」，但新北市新莊區多間賣場貨架上衛生紙、尿布等仍被搶購一空，店員無奈表示，「這周開始，衛生紙只要一上架就被掃光，物流公司週末沒上班，最快下周一才會進貨」。

網路上近日瘋傳，「原料都拿去做口罩，所以衛生紙、衛生棉、紙巾缺料將會漲價」，蘇貞昌日前在臉書上澄清，口罩是用不織布做的，原料為塑膠製品(PP)，強調擴產口罩不會影響衛生紙、衛生棉、尿布也都不會缺料。

行政院長蘇貞昌臉書澄清「擴產口罩不會影響衛生紙」（翻攝自蘇貞昌臉書／戴上容新北傳真）

蘇貞昌表示，現在去搶去囤衛生紙等，反而虧錢，並表示依刑法251條規定「意圖抬高交易價格，囤積下列物品之一，無正當理由不應市銷售者」三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

記者實地走訪新北市新莊區多間大賣場、藥局，衛生紙、尿布貨架上全被民眾搶購，貨架上空無一物。店員透露，這兩天衛生紙等一上架就被掃光，有人一口氣扛好幾包；店員也無奈表示，泡麵也成為搶購商品，賣場地上原先擺有許多待上架的泡麵，民眾直接抱一箱結帳。

(中時 )