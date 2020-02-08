高雄警界「酒駕零容忍」又破功，鹽埕分局建國四路派出所林姓警員4日凌晨酒駕返家時，遭自家人攔檢查獲，不但拒絕接受酒測，還藉口「身體不舒服」就攔小黃到醫院掛急診。林男事後遭記一大過並調職林園派出所，該所長則負連帶責任調至仁武分局內勤組。

面對自家員警再傳酒駕事件，鹽埕分局8日發布聲明強調，平日已透過各種機會、三令五申嚴禁員警酒駕，仍發生憾事，深感遺憾與痛心。事件發生後，分局長劉安杰立即召集幹部查處，並依「警察人員駕車安全考核實施要點」第6點規定，將林員記一大過並調職，上級主管則依規定追究考核監督不周行政責任。

據了解，林男4日凌晨在鳳山區某薑母鴨店與友人聚餐，聚會結束後騎機車載友人返家，但後座友人沒戴安全帽遭巡邏員警攔查。林男遭攔相當緊張，一度喊同僚「學長」暗示能否放水，但執勤員警堅持要他酒測。

林男害怕吃薑母鴨酒測超標，當場拒測，被員警開出18萬拒測罰單，但林男堅持拒收，與員警僵持1個多小時，最後聲稱身體不舒服、直接攔計程車至高雄長庚醫院急診就醫，其駕駛車輛則由警方當場告發查扣。

林男強調自己沒有喝酒、只吃薑母鴨，但其酒駕拒測的行為已嚴重傷害警界形象。鹽埕分局強調，此案絕對不掩飾、不庇縱、不護短，積極明快做出處分。

(中時 )