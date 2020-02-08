副總統當選人賴清德今上午赴智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，這次出訪非常低調的賴清德，今會後主動表示，這是最後一個參訪行程，這幾天承蒙大家的採訪，大家真的很辛苦，很感謝，但是這個行程很多拜訪都不便公開，非常抱歉，是希望能對整個訪問都能夠有幫助，後續對台灣的幫助也會比較大。

知情人士轉述，前美國在台協會理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究所」資深研究員卜睿哲會後受訪表示，賴清德這次訪問，「這是有益的事」。不僅有機會見見美國老朋友，並在正式上任前與川普政府官員交換意見。

知情者還轉述，與會者之一的前美國國防部長辦公室中國科科長包士可會後受訪表示，他認為賴清德能以副總統當選人身分訪問美國首府，是件很棒的事。賴清德留下令人深刻印象，是位學識淵博、具政治家風範及外交手腕的人物，應能成為一位很棒的副總統。

賴清德7日上午赴智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，與會人士包括美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）、AIT執行理事羅瑞智（John Norris）、卜睿哲（Richard Bush）、國防部前官員包士可（Joseph Bosco）等。

由於活動屬於閉門性質，與會人士多不願透露會談內容。

知情人士表示，今晩在雙橡園有台僑晚宴，賴清德會出席，明天賴也將去紐約見台僑，將會有更大場面。

(中時 )