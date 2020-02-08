乘客家屬攜帶慢性病藥物，獲准入港轉交給船上乘客。（許家寧攝）

寶瓶星號11:30抵基隆港！陳時中、醫護登船 估檢疫5小時。(中天新聞提供)

陳時中親登船「歡迎回到台灣」台女拍片感謝阿中部長。（王姓民眾提供）

陳時中親登船「歡迎回到台灣」台女拍片感謝阿中部長。（王姓民眾提供）

寶瓶星號郵輪返台一波三折，今(8)日中午停靠基隆港，中央疫情中心總指揮官陳時中親自登船指揮防疫，立刻廣播向船上旅客喊話「我們歡迎你們回到台灣」，呼籲乘客耐心等候；海上漂泊乘客終於返家，還拍片感謝阿中部長，不然我們還在海上漂！

寶瓶星號中午前抵達基隆港，陳時中一登船便立刻安撫乘客，「我是衛福部長陳時中，目前正在進行檢疫，請大家耐心等候，我們會做最好的檢查，健康照顧我們都會做好，請大家一定要充分配合，才不會有所延宕，我們歡迎你們回到台灣」。

海上滯留16小時的旅客王姓女子，還自拍影片感謝陳時中協助所有旅客返台；她表示，原本在日本聽到禁止入港，還滿緊張的，以為會回不來台灣，但是馬上聽說陳時中部長特別讓台灣人回來，承諾一定讓大家健康返家，不然我們應該現在還繼續在海上漂吧。

王女表示，現在大家當然會想要回家，但她也知道如果整船下去，對防疫很大的漏洞，她也會全力配合船上檢疫，也希望船上都健健康康沒人感染武漢肺炎；另名旅客王陳惠則說，船醫稍早分批使用紅外線為旅客測量體溫，大家都很配合。

(中時 )