武漢肺炎疫情延燒，全民瘋狂搶購口罩，近期網路流傳因工廠趕工口罩，造成衛生紙原物料短缺，引發民購搶購衛生紙。民進黨立委林宜瑾今在臉重申，衛生紙、尿布等用品，其原物料來源與口罩不同，沒有缺貨的危機，呼籲民眾不要搶購囤積。林宜瑾表示，此次民眾搶購衛生紙與前年漲價的衛生紙之亂無關，所以無法適用去年修法的刑法第251條網路散布不實訊息，意圖影響民生必需品者，最重可處3年徒刑及30萬元罰金，形成法律漏洞，未來有重新檢討該法必要。

前年因衛生紙價格調漲，造成民眾搶購熱潮，引發衛生紙之亂，立法院去年底通過「刑法第251條及第313條修正案」，根據修正條文，如果有人以廣播電視、電子通訊、網路散布不實訊息，意圖影響民生必需飲食品、工業必需品，以及「行政院公告之生活必需品」的交易價格，最重可處3年有期徒刑及30萬元罰金。

近期網路流傳，衛生紙因原物料短缺，不少民眾提前購買囤積衛生紙，恐引發衛生紙之亂2.0，行政院長蘇貞昌昨透過臉書澄清，口罩與衛生紙原物料不同，呼籲民眾不要搶購。

對於防疫期間散布衛生紙等民生必需品將缺貨的謠言及假訊息，由於衛生紙不屬於防疫物資，無法依傳染病防治法處理；同時因與交易價格無關，無法適用去年修法後相關規定，面臨無法可管的窘境。

林宜瑾主張，除日前提出的檢討傳染病防治法外，也對刑法第251條配合進行檢討，以盡立法職責，保障民生需求的穩定與安心，避免有心人士散布假訊息造成民眾恐慌。

(中時 )