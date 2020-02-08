各大學延後開學，台南趣淘漫旅學生優惠同步加碼延長。（台南趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

台南趣淘漫旅有全台第一座連續確保系統高空繩索場，，能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動。（台南趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

為了防疫，各大學延後開學，台南趣淘漫旅學生優惠同步加碼延長，即日起至2月17日，官網訂房輸入優惠代碼，所有專案任選通通現省千元，最低下殺至3.7折。

台南趣淘漫旅的學生專案，折抵後每人只要599元即可入住，加100元再贈早餐及六項冒險活動，限時優惠期間，除了活動原定適用的大學及研究所學生證外，凡補教機構、空中大學、進修中心等教學機構之學生證，全面開放使用。

情人節將至，台南趣淘漫旅也推出情人節專案，就算單身一人入住也OK。2月17日前搭配優惠代碼入住「情人節專案」，最低只要598元，入住即贈單身派對零食組，還可於飯店酒吧享酒水買一送一優惠，4人入住再加贈四人份飯店早餐。

凡訂購「情人節專案」還依入住人數贈送「台北-首爾來回機票」抽獎券，住愈多人送愈多張。2月14日情人節當天將舉辦專案專屬單身狂歡派對，一人入住也能盡情享樂不孤單，跟著主持人與DJ一起嗨起來。

位在西拉雅國家風景區的「台南趣淘漫旅」，飯店位處全台最大的曾文水庫園區之中，能搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。

飯店內更設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

(中時 )