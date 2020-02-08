寶瓶星號提前抵達後，中央疫情指揮中心總指揮官陳時中也已上船進行檢疫，目前寶瓶星號公司指出，目前都有送餐至旅客門外，希望旅客不要緊張，而陳時中在登船後提到請民眾不要緊張，更提到最快6個小時就能有結果，並指出，採檢對象為30天內有大陸旅遊史的有41位和29位非台灣籍的旅客。

陳時中強調，鑽石公主號和寶瓶星兩個案例不能等同而論，晚點檢測出來後，若沒有陽性就全傳回家自主健康管理，萬一有，則將包含送醫通道、隔離場所都有相關細節。

港邊相關人員透露，港邊防疫的人員至清潔打掃都一致要戴口罩，並進行消毒，更有現場清潔人員指出，港邊的防疫措施全部都有要求，從事前嚴格的篩檢及訓練，到漂白水的使用方式等，都有特別針對港邊防疫的獨樹一格的方式，但她表示，自己很擔憂船上人員不少人下船後，到底會不會做到居家隔離檢驗的規範。

陳時中表示，我們沒有不管外籍人士，我們也不會禁止29位外籍人士下船，但是否要離境則不是我管轄了。

(中時電子報)