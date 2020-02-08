狄鶯、孫安佐近日在年代《MUCH金點秀》同台，除了是孫安佐的歌唱節目處女秀，也是母子首次在歌唱節目中同框，孫安佐高歌《愛情少尉》向前女友求和，坦言過去對象中最愛「上一個」，狄鶯幫腔：「這個（指前女友）是我的最愛。」孫安佐在眾人慫恿下，脫衣露出精實肌肉，壯碩身材引發現場尖叫連連，談及擇偶條件，孫安佐不諱言最先看「奶」，並說：「我決定要當個誠實的男人，但能不能在一起，是看相處。」狄鶯透露自小就會做獨門牛小排軍艦壽司一口一口餵兒子，直到孫安佐國二時被孫鵬制止才作罷，孫安佐也說：「不要餵，人家會說我是媽寶。」

孫安佐（中）登年代《MUCH金點秀》露出結實肌肉。（年代提供）

孫安佐高歌《我們不一樣》霸氣登場，狄鶯看著兒子演唱頻頻露出驕傲神情，更難掩與愛子同台的喜悅，演唱一結束，狄鶯飛撲擁抱孫安佐給予鼓勵，「只有抱這個男人（指孫安佐），老公才不會生氣」。邵大倫欽佩孫安佐影音頻道坐擁23萬粉絲，張秀卿說女兒林莉也是眾多粉絲之一。孫安佐平時有健身習慣且剛參加完健美先生比賽，在眾人起鬨下脫掉外衣大秀肌肉，除了手臂結實，六塊肌也大方見人，引發現場驚叫聲連連，孫安佐在節目現場不僅將狄鶯公主抱，連張秀卿他也輕鬆扛上肩，邵大倫爆笑吐槽：「你竟然可以把冰箱搬起來。」狄鶯也感嘆時代變了，以前出門都是粉絲簇擁找她合照，現在大多是先認出孫安佐，「我像透明的一樣。」

孫安佐登年代《MUCH金點秀》，深情演唱獻給前女友。（年代提供）

「親子默契大考驗」單元時，孫安佐在節目中被問曾有過多少交往對象，他誠實回答2個，並說最愛「上一個」，被問目前感情狀態，則表示：「我正在努力把她追回來。」狄鶯答題版上則寫著「1」，她解釋因為最愛的是這一個（指前女友）。狄鶯直言：「我的原則，就是只要我兒子喜歡，我就喜歡，只要他愛的，我就更愛，我不想為難我兒子。」狄鶯有感而發表示孫安佐是獨子，不希望他被傳統綁住，「不用麻煩，把我燒掉灑到大海，看海就想到媽媽」，希望未來不在人世後，孫安佐可以自由的展翅高飛，不用因為清明節、忌日等操心。

(中時 )