中視、衛視中文台《想見你》本週日(2/9)播出第12集，觀眾屏息期待下周日的終極完結篇。9日晚將給粉絲小小福利，笑容陽光的許光漢已不少圈粉，本週播出中還會有一場養眼的淋浴戲，畫面上小露身材，對此，許光漢透露平時有運動習慣，但沒特別鍛鍊，「身材沒有很好，還請觀眾見諒。」

柯佳嬿飾演的陳韻如假裝仍被黃雨萱上身，只為享受著被李子維(許光漢飾演)溫柔守護的小確幸，然而黑化的陳韻如不光帶給觀眾衝擊，對李子維更是一大打擊，完全挑勾起他對黃雨萱的濃烈思念，更留下男兒淚。許光漢分享拍攝當下心境，「就把自己融入到劇本裡，想想原本所喜歡的人明明是同一個人，但靈魂不一樣了，一定多少會覺得很難受」，自然而然眼眶盈淚，他也提到家裡的狗狗過世那段時間，他也曾有過這種極度想念的心情。

《想見你》播出後，許光漢演技被讚爆，人氣飆漲，他謙虛歸功於製作團隊，「如果這部戲被當作指標，當然是一件開心的事，但我覺得也是因為有一個這麼會做戲、這麼愛戲劇的團隊，不管是製作、後期、宣傳、導演、劇組等，我都非常感謝他們成就了這部劇」，許光漢更把肯定化成動力，「感謝遇到這樣的劇本，也會提醒自己要更努力」。

不光是演員的角色，《想見你》每週播出時，演員們也轉換成觀眾專心看每一集，面對戲劇即將完結，許光漢除了開心這部戲能被大家喜愛之外，心情也與電視機前的觀眾一樣有些不捨，是否會想要改變戲中的哪個環節？他先是開玩笑地說，「可能試著改變一下老子維的時空宇宙吧，覺得他過的太苦了」。他也認為編劇和導演這樣的安排有其緣由，如果改了一個環節就會影響很多事，畢竟環環相扣的燒腦劇情是這部戲深受大家喜愛的重要關鍵。《想見你》每週日晚10點中視播出，每週六晚10點衛視中文台也有播出。

許光漢圈了不少粉。中視提供

(中時 )