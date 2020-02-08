副總統當選人賴清德今上午赴智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談；知情人士轉述與會者之一的前美國國防部長辦公室中國科科長包士可會後受訪表示，希望未來某一天，台灣現任副總統也能訪問華府，他也盼望蔡總統能來到美國首府，前往美國國會致詞或與美國總統川普會面。

知情人士轉述，前美國在台協會理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究所」資深研究員卜睿哲會後受訪則表示，根據他手中現有資訊，他不認為賴清德這次華府訪問，意味著蔡總統的兩岸政策或對美作法有任何改變。

知情者轉述包士可被問到蔡英文總統時認為，「她需要造訪這裡，她是世界上重要人物，也是民主擁護者、民主治理及負責任領導的典範，應受到尊重，享有被邀請至美國（華府）的榮幸。」

被問到北京不滿賴清德訪華府行程，包士可認為，既然川普視中國國家主席習近平為朋友，就應該叫朋友「冷靜一點」（cool it）。

包士可說，川普也應以當初接蔡總統當選祝賀電話的態度回應類似事件，告訴中國「我們想邀誰來美國就邀誰」。

被問到美方是否可能派內閣級官員參加蔡總統520就職典禮，包士可人為，美國若派高階官員出席典禮，將是邁出良好的第一步。

賴清德7日上午赴智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，與會人士包括美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）、AIT執行理事羅瑞智（John Norris）、卜睿哲（Richard Bush）、國防部前官員包士可（Joseph Bosco）等。

(中時 )