府城迎春禮從東門城圓環扛著紙春牛踩街到延平郡王祠。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（米色背心者）與聖母廟主委王明義一起擊春鼓。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲發送通寶給民眾。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲表示，今年開春適逢2019新型冠狀病毒疫情延燒，宗教力量有降低社會大眾的心理衝擊的功能。（程炳璋攝）

台南市連續4年舉辦迎春禮踩街遊行，8日紙春牛在數十個社團簇擁隨行下，從東區東門城圓環移至中西區延平郡王祠，全城依照古禮祭拜。台南市長黃偉哲表示，今年開春適逢2019新型冠狀病毒疫情延燒，宗教力量有降低社會大眾的心理衝擊的功能。

「迎春禮」是台灣清朝時期農業社會的民間重要習俗，這項傳統古禮一度中斷，台南市政府4年前依據正統土城鹿耳門聖母廟的習俗復辦，表達對古禮的重視。

今年府城迎春禮8日上午登場，民眾扛著春牛，在春牛公的引導下，從東門城圓環踩街，一路到延平郡王祠，春牛旁的芒神今年裝扮穿鞋，代表今年將多雨的象徵，活動由黃偉哲與聖母廟主委王明義一起擊春鼓。

踩街過程加入學校與社區沿街表演，迎春牛的儀式在延平郡王祠舉辦完成。黃偉哲現場讓執鞭的春牛公輕打身體，象徵為自己祈福，並與王明義現場發放100份的「通寶」與聖母廟香火福袋給排隊索取的民眾。

黃偉哲表示，今年開春適逢武漢肺炎疫情，對社會大眾來說，心理上的衝擊大於生理上的衝擊，這種社會不安情況可靠宗教力量來化解、降低，因此今年的鹽水蜂炮、聖母廟煙火都照常舉行。

(中時 )