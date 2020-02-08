為因應大陸肺炎疫情，蘋果官網8日顯示，將大陸零售商店重新開業時間從2月10日推遲至2月13－15日。

新浪財經報導，蘋果公佈，決定延長大陸門市的關店時間，表示下周仍會關閉大陸門市，直至另行通告為止，但大陸總部辦公樓與連繫中心10日如常上班。

蘋果公司較早時曾經宣布，全部大陸門市與辦公樓因應疫情而關閉至2月9日。

(工商 )