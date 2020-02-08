蘋果大陸門市續關 辦公室10日恢復運作 14:072020/02/08 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為因應大陸肺炎疫情，蘋果官網8日顯示，將大陸零售商店重新開業時間從2月10日推遲至2月13－15日。 新浪財經報導，蘋果公佈，決定延長大陸門市的關店時間，表示下周仍會關閉大陸門市，直至另行通告為止，但大陸總部辦公樓與連繫中心10日如常上班。 蘋果公司較早時曾經宣布，全部大陸門市與辦公樓因應疫情而關閉至2月9日。 (工商 ) #國門 #辦公室 #蘋果 也許您會感興趣 推薦閱讀 明朝版辦公室戀情 陸劇甜寵突圍 04:102020/02/04 時尚娛樂 金管會密令 投信須擬好抗疫作戰計畫 04:102020/02/04 財經要聞 分析師預測2020上半年蘋果新品 6類產品蓄勢待發 15:442020/02/04 科技 富士康若停工 iPhone恐斷貨 04:092020/02/05 焦點新聞 鄭州準封城 蘋果恐斷鏈 04:102020/02/05 財經要聞 特選大蘋果正2及反1 ETN指數資格認可通過 15:222020/02/05 財經 《證交所》富邦證再獲准發行蘋概股ETN 15:232020/02/05 財經 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 武漢台胞包機爭議 獨派明天控告徐正文 20:592020/02/06 社會 情人節大禮 陸降750億美元商品關稅 04:092020/02/07 兩岸新聞 財經熱門新聞 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 嚇！半導體股遭血洗 台積電ADR慘了 - 財經 1分鐘讀財經》台幣驚見2字頭！外資押寶這15檔 - 財經 最毒肺炎1個月後爆表 網驚洩散戶2大神操盤 - 財經 連4天創高別追！分析師警告美股恐崩3000點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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