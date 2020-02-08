黃薇渟熱愛收集公仔，收集時間已有3年，年初她受邀參加「靠邊走藝術空間」的「one two 鼠we」的展覽，參與的藝術家有84位，包括來自日本、韓國、美國等。黃薇渟從小喜歡繪畫，第一志願是成為漫畫家、藝術家，大學也是研讀設計科系，這次受邀在藝廊展出自己創作的作品，她開心不已，她也是台灣唯一女藝人受邀。

為了這次畫展，黃薇渟花了3天時間構圖，再花5天時間手繪製作。她以自己的俏皮自畫像為主題，依據大學時期所學的創作方式，衍生出這次的主角─探錢老鼠。老鼠以切割方式，以粗邊的漫畫方式呈現，耳朵再以壓印製作出銅錢的數字，眼睛是以玻璃裝飾，眼睛裡看到自己或旁邊的人，再加工灰色的皮毛、立體的牙齒，眼神看起來調皮活潑。除了自畫像及底色以油畫繪製，老鼠的製作就是純手工，而且工序複雜，只要一個步驟出錯，老鼠就要重新切割，製作的時候光是耳朵就失敗超過10次，整整花2天才完成。

黃薇渟平時愛看展覽，也常為了看展飛到日本、香港，同時她也收集很多公仔，數量之多應是娛樂圈內數一數二，為了公仔收集所費不貲，她也常自嘲「自己身家最有價值的就是那些公仔了」，她去年還自創品牌「薇手工」製作手工項鍊、手環。「靠邊走藝術空間」one two 鼠we的鼠年聯展展期為2/8-3/1，詳情可上「靠邊走藝術空間」粉專。

(中時 )