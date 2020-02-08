菲律賓總統杜特蒂親信、前警察總長德拉羅沙赴美簽證日前遭取消，杜特蒂對此祭出報復措施，下令菲國外交部向美國發出正式通知，宣布他將終止菲美軍隊訪問協定（VFA）。

綜合菲國媒體今天報導，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）7日表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）已指示總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）向外交部長陸辛（Teodoro Locsin）下達這項命令。

帕內洛說，杜特蒂與美國總統川普（Donald Trump）已排定，「很快」會通電話。但帕內洛未透露兩位總統會討論什麼。

菲律賓與美國於1998年簽署軍隊訪問協定，隔年5月生效。這份協定重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時，不需護照和簽證。

由於這份協定允許美國政府對在菲律賓犯罪的美國士兵享有管轄權，被部分菲國人士認為是不平等協定。

不過，陸辛和菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）警告，終止菲美軍隊訪問協定影響深遠。

陸辛說，菲美軍隊訪問協定有助菲律賓軍隊現代化和打擊恐怖活動，並能威懾中國在西菲律賓海的侵略。

他表示，與終止這項協定相較，延續軍隊訪問協定對菲律賓較有利，並呼籲檢視菲美軍隊訪問協定內容，而非全面終止它。

菲國參議院議長索托（Vicente Sotto III）、參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）和參議員拉克松（Panfilo Lacson）已提交決議，敦促杜特蒂重新考慮終止菲美軍隊訪問協定的計畫，讓參議院評估它對菲律賓國防和安全的影響。

德拉羅沙（Bato dela Rosa）擔任警察總長期間是杜特蒂「掃毒戰」主要執行者。一般認為，德拉羅沙涉及杜特蒂政敵、「掃毒戰」主要批評者德利馬（Leila de Lima）被捕入獄一事，他的赴美簽證因此被取消。

德利馬目前仍被拘留。美國去年底通過2020財政年度預算案，其中一項修正案的「禁止入境」條款寫道，美國國務卿若「有可靠資訊指外國政府官員涉及德利馬的不法監禁」，應禁止他們入境美國。

(中央社)