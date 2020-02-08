童綜合醫院提供「童醫防疫．藥安全」得來速服務，民眾經網路預約快速領慢箋藥品。（王文吉攝）

防疫不懈怠，童綜合醫院為民眾健康把關，即日起施行「童醫防疫‧藥安全」慢箋領藥不進醫院服務，避免病患或家屬不必要出入醫院，以減少群聚感染風險。此外，因應這次防疫特別推出「您預約、我服務」，讓民眾預約後可於醫院門口過卡領藥。

童綜合醫院藥劑部李亞倫副主任表示，慢箋第二、三次領藥民眾只要利用掃描慢箋上QR Code，或直接登錄童綜合醫院官方網頁首頁點入「慢箋預約」連結進入「慢性病連續處方箋預約系統」頁面，輸入身分證或病歷號，與處方箋上的處方號碼後，即可完成預約領藥程序。

民眾可在領藥當日或之前完成預約後至童醫院梧棲院區1樓交通車上車處(3號門)過卡領藥，無須進入醫院。 週一至週五上午8：30至12：00及下午2：00至5：00都有提供「童醫防疫．藥安全」得來速服務，並有專業藥師現場協助確認藥物、發給與提供諮詢，保障用藥安全並讓防疫更完善。

陳姓婦人表示，很感謝童綜合醫院為民眾健康設想周到，而且網路預約非常簡單，很快可以完成而且領藥便利，不用進去醫院也讓人很安心，還有藥師親切的服務，細心地再次提醒用藥方式與下次領藥時間，非常甘心。

李亞倫呼籲，為減少群聚感染風險，鼓勵民眾多多利用童綜合醫院網路預約領藥服務，防疫藥安全，童醫服務確實無虞。

(中時 )