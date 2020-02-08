武漢肺炎延燒至今，台灣人民人心惶惶，造成口罩搶購之亂。衛福部為教導人民正確使用口罩方式，拍一隻影片稱，如非必要，在捷運和公車上是可以不用戴口罩的。此話一出，不少網友都嚇壞了，直言有點太扯了！

武漢肺炎疫情延燒至今，台灣也拉警報，隨著確診人數增加，大眾也重視起自身衛生習慣，但卻也造成人民搶購酒精和口罩的亂象。政府為矯正人民觀念，「柚子醫生」陳木榮配合衛福部拍了一段影片宣導，其實，就連搭大眾交通工具也不用戴口罩。

陳木榮表示，因為新型冠狀病毒的傳播讓民眾都認為要戴口罩才能自保，但事實上，武漢肺炎並沒有在台灣形成社區型傳染，所以就連在捷運、高鐵上，也不必戴口罩。

不過，這影片一出，把一些批踢踢網友嚇傻了！直言政府「太扯了吧」、「有台灣價值就都不用戴拉」、「才有個被隔離的逃出來要坐高鐵即時被攔，這種爛咖到處亂跑誰敢不戴口罩」、「你健康就不用戴（旁邊郵輪下來的人點頭）」、「真的太天才了...唉」、「去跟鑽石公主號上的台灣人講」！但也有網友有不同看法，認為口罩還是有需求才要戴，第一線防疫人員真的很缺口罩。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

【2019新型冠狀病毒防疫宣導－客語版】搭乘大眾運輸或叫外送會被傳染嗎？（影片來源：HAKKA RADIO）

(中時電子報)