新竹縣寶山鄉迎神遶境「打中午文化季」，8日元宵節上午盛大登場，小朋友也參與活動挑擔進場，模樣相當可愛。（陳育賢攝）

中午在玖龍宮的「打中午」，現場有150組村民順序將客家美食挑擔進場與大家分享，食物豐盛可以提供近3000人一起分享，是1次嘗遍客家美食的好機會。（陳育賢攝）

已成新竹縣寶山鄉年度盛事的寶山鄉迎神遶境「打中午文化季」，8日元宵節上午由縣長楊文科、鄉長邱坤桶共同率領挑擔隊伍盛大登場，今年比照歷年傳統，先有神明遶境，再有百人挑擔及千人食福的傳統客家年慶，現場湧入數千人，鬧熱滾滾。

寶山鄉長邱坤桶指出，「打中午文化季」是全國歷史最悠久、保存最完整的客家元宵慶典之一，至今已持續180年不間斷。

他說，清道光年間，客家人開墾寶山（原名草山），每到農曆正月十四至十五日元宵節，開墾地區客家庄便會舉辦神明遶境祈福活動，在遶境的兩天期間，鄉內各家戶於中午自發地挑擔奉飯，擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，俗稱「打中午」，這項活動也象徵今年要「食空空，好年冬」。

而近180年來，地方居民自發性組織參與迎神繞境與挑擔分享食福等，演變至今天已成為客家文化傳承非常重要的活動，也是凝聚地方居民情感與象徵客家人好客、分享、奉獻精神的傳統客庄習俗。

邱坤桶說，今年的「打中午文化季」結合了新年燈會一起舉辦，提前在1月22日就點燈，讓寶山鄉的新年越夜越美麗。

有別以往，此次也特別邀請藝術團隊黃甯＋EverWell Studio＋Allrange Studio結合鼠年與客家傳統故事，設計1座「老鼠娶親」的主燈，搭配燈海隧道區，將打中午文化季的場域提前點亮。

今天的活動秉持著客庄傳統，上午7點半於寶山鄉新豐宮起駕遶境，中午在玖龍宮「打中午」，現場有150組村民順序將客家美食挑擔進場與大家分享，食物豐盛可以提供近3000人一起分享，是1次嘗遍客家美食的好機會。

現場除了傳統客家八音、廣東獅團表演之外，今年特別請到兩位金曲歌后、歌王葉鈺渟、陳瑋儒現場演唱，另有在地社區藝文團隊與學校的孩子演出，讓今年的打中午文化季不僅滿足了味蕾，更提供一連串的視覺與聽覺饗宴，豐富元宵。

(中時 )