台灣「口罩實名制」在2月6日（周四）上路，前兩天部份藥局確實出現大排長龍情形，但沒空去排隊的上班族，只能在今（2/8）明兩天的周末假日至藥局採購口罩。為了避免白跑一趟，出發前可透過即時口罩地圖網站查詢口罩存量。

例如以萬華區龍山寺附近為搜尋範圍，有一家藥局呈現綠色圖示，提供174個成人口罩和80個孩童口罩。另有一家藥局圖示則呈現粉紅色，也就是存量較少，僅有2個成人口罩和32個孩童口罩。此為衛福部官方查詢口罩存量的網站。

另一家專門開發3D電子地圖的業者─瑞竣科技（RiChi），也提供全台即時口罩地圖查詢，藉由地圖放大縮小，能夠快速檢視全台地圖口罩存量，藥局位置的圖示依據口罩存量，分別以藍色（200個以上）、綠色（100~200個）、淺黃色（20~100個）、紅色（0~20個），無庫存資料則以黑色顯示，圖資每15分鐘更新一次，提供給有採購口罩需求的民眾參考。

衛福部官方提供的口罩查詢地圖，附近藥局口罩存量一目瞭然。（圖／翻攝自衛福部網站）

衛福部即時口罩地圖查詢網站：https://mask.goodideas-studio.com/

藥局口罩採購地圖：https://kiang.github.io/pharmacies/

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(中時電子報)