澎湖最熱鬧的元宵節乞龜活動正式開鑼，眾所矚目重頭戲價值上千萬元的鎖港里北極殿黃金龜王及山水里上帝廟金靈龜王8日閃亮登場，3天後金龜王情歸何處炒熱最夯話題。

澎湖元宵節遠比農曆春節更熱鬧，各地寺廟渾身解數張燈結綵慶元宵，今年遇上中國武漢肺炎來鬧場，澎湖歡樂氣氛搶搶滾絲毫不受影響。

澎湖地方俗諺：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，黃金龜王乞龜活動最吸睛。

澎湖鄉親引領企盼著價值上千萬元的黃金龜王大車拚，總重量最多的山水里上帝廟382兩金靈龜王、號稱全國第大單體的鎖港里北極殿260兩黃金龜王，同時選定8日元宵節當天舉行進水及開光點睛大典，正式登場公開亮相。

去年元宵節經過3天擲筊鏖戰，來自嘉義的旅外鄉親連俊明以6聖1笑杯贏得山水上帝廟金靈龜王青睞榮登爐主，今年決定讓賢退出爭奪戰，金靈龜王昂首尋覓新主人。

連日山水上帝廟張貼告示宣布今年新規定，決議將單體193.15兩重的主龜及10多顆龜蛋合而為一，重新鎔鑄打造嶄新的最大金靈龜王，初估上百萬元的新金龜製作工錢將由新爐主及廟方各半分攤負擔。

屆時名符其實全國最大、最重的黃金龜王將以全新風貌誕生問世，再寫澎湖百年乞龜文化新紀錄。

(中時 )