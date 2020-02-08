永貞宮依循古禮舉辦「開中門迎仕子」，由縣長徐耀昌等人帶領穿狀元門，入中門。（何冠嫻攝）

頭份市永貞宮遵循古禮8日辦理「文昌帝君第14屆開中門」祭聖。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌等人頒贈榮譽狀。（何冠嫻攝）

頭份市永貞宮8日辦理「文昌帝君第14屆開中門」活動，身披綵帶的士子們通過狀元門，並在鐘鼓齊鳴下通過永貞宮中門進行三獻祭拜禮，縣長徐耀昌等人8日頒贈獎金、榮譽狀，期許發揚客家子弟晴耕雨讀精神，未來貢獻所學。

永貞宮將宗教融入生活，獎勵學子努力讀書，爭取永貞宮開中門祭拜文昌帝君最高榮耀，光宗耀祖外，更發揚傳統宗教祭祀禮俗，強化資產保存。

自2007年起永貞宮獎勵南庄、三灣、頭份、造橋等4鄉鎮市學子，依循古禮舉辦「開中門迎士子」，迄今共有93名得獎博士、191位通過國家高等考試。今年計15人，永貞宮主委張淑芬表示，以最高禮遇開中門獎勵在地優秀學子，盼未來能將所學貢獻社會與國家。

8日在張淑芬帶領下，士子們身披綵帶向媽祖、文昌帝君參香禮敬，由徐耀昌、張淑芬、立委徐志榮、頭份市長羅雪珠等人帶領，穿狀元門，入中門，並頒獎表揚工學博士鍾興穎、張家仁、理學博士林迪利、陳春廷，以及通過國考及格的社會工作師邱郁婷、驗光師林明達、財經廉政翟若庭、水利工作師陳陞峻、財務行政楊霈淳、土木工程師陳圓蓉、諮商心理師李方淇、人事行政楊依倢、測量製圖師彭宇遙、工業工程師黃爾群、都市計畫技師湯婧嘉。

徐耀昌恭賀4位士子榮獲博士學位、11位獲高考及格，他指出，能取得博士與高考及格相當不容易，不只祖上有德，更是苗栗之光，盼更多學子用心讀書，也能獲得入中門殊榮。

(中時 )