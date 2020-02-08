張家瑋（左）、張䕒心。民視提供

蘇晏霈。民視提供

邱子芯。民視提供

兵家綺（右）、陳熙鋒。民視提供

抗疫人人有責。民視八點檔《多情城市》劇組滴水不漏，演員、工作人員報到時除了洗手及酒精消毒，每個人還需量體溫再上工。此外，攝影棚固定3個月停棚消毒大清潔，防疫期間，清潔人員每日加重酒精消毒，加強做好防疫措施。

黃文星養成一回到家先洗手再跟兒子接觸的習慣，令他放心的是，現在一到電視台拍戲就有消毒酒精可使用，劇組也響應政府在空曠地方不戴口罩，把口罩留給需要的人。

在《多情城市》中飾演黃文星小三的張家瑋，笑說這次演反派李文真，應該病毒會怕她，前一陣子流感盛行，劇組就有加強消毒，如果自己要跟其他演員肢體接觸，也會先清潔再碰觸對方，下戲後，梳化間也有酒精可使用，非常安心。

蘇晏霈表示，雖然進棚會多幾次清潔手續，但防疫非常重要，也肯定劇組安排。製作人蕭大陸表示，近期大多在棚內拍攝，落實環境清潔消毒，已提醒外景組拍攝時務必加強現場環境清潔，如果密閉空間也有準備口罩讓工作人員，做好防疫。

蘇晏霈表示，家中有養3隻貓，原本就保持回家一定先洗手的習慣，但防疫期間除了加強洗手次數，也會用消毒劑清洗家中，不僅工作環境重要，也多花時間在居家清潔上。

養2隻狗寶貝的兵家綺，平常也做好衛生保養，但呼籲大眾不要看到動物就跑走，像她會定期帶毛小孩美容，防疫期間也減少帶毛小孩外出，如果對動物有疑慮，接觸完趕緊洗手即可。

(中時 )