截至8日中午為止，國內武漢肺炎確診人數達到17例，疫情延燒也引發搶購口罩、酒精熱潮。豐原醫院急診室主任林技政錄製影片，說明很多病菌是肉眼看不見，表面上的乾淨並不是真的乾淨，呼籲民眾勤洗手，落實個人衛生習慣，才能減少病菌致病。

鏡頭前，林技政利用「螢光液」模擬民眾打噴嚏，將手上的水珠擦拭後，手上雖然沒有髒汙或水漬，但螢光燈照射下，明顯看見螢光液佈滿整隻手掌，甚至手腕、手臂，顯示肉眼目視手上看是乾淨，並非真的乾淨。

林技政說，很多病菌是肉眼看不見的，當一個人打完噴嚏後，所散播的病菌在哪根本不清楚，這時你如果接觸到，再經由手去摸眼、口、鼻等部位，病菌就容易進入體內，抵抗力弱的人就容易生病。

林技政指出，坊間的乾洗手用品，只是暫時代替找不到清水及肥皂的洗手用品，即使用這些替代品，仍建議要用肥皂洗手。手洗完後建議使用擦手紙或烘手機擦乾雙手，切勿以身上衣物擦乾，才不會再將身上的病菌往手上帶。

豐原醫院急診室林技政主任說，出入醫院一定要勤洗手，或是到人潮眾多的地方，吃東西前、上完廁所後、打噴嚏後等行為都要記得洗手，才能防止病從口眼鼻入侵，減少生病就醫機會。

(中時 )