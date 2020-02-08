許多民眾瘋搶酒精消毒，最近卻有謠言說，全屋用酒精消毒，開冷氣就會引起爆炸。對此，花蓮縣消防局發出聲明闢謠，酒精起火原因有二，空間與濃度，若保持環境通風，並不會輕易引燃。

網陸上流傳，武漢古田四路佳興園，家家戶戶都在用酒精全屋消毒後開空調，便引起爆炸，並附上起火影片，呼籲大家引以為戒，避免更多傷亡發生。

針對此訊息，花蓮縣消防局也在官網發出聲明指出，酒精要在無火源的狀況下起火，室溫需達到363度，而有火源的狀況，也要酒精「揮發」在空氣中的濃度達到3.3﹪至19﹪，才有可能會引燃。

因此呼籲民眾不需要太過緊張，也提醒民眾，使用酒精還是要小心，並提出5點建議：

1.酒精以夠用為宜，勿大量囤積酒精，留下消防安全隱患。

2.購買分裝，應放置於空氣流通之場所。

3.皮膚、門把或電梯按鈕等小面積擦拭，避免大面積噴灑擦拭地板，以避免酒精大量揮發在空氣中達到可燃濃度。

4.使用酒精的周邊1公尺內不得有明火或可能產生靜電和電弧之設施。

5.可用漂白水稀釋代替酒精使用：以漂白水與水比例1：100的方式泡製，如100cc的漂白水，倒入10公升的清水比例，當天泡製當天使用。

(中時電子報)