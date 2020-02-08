日本火腿隊在春訓首次進行隊內紅白戰，台灣打者王柏融也被放在先發名單內，擔任紅隊第三棒、左外野手，是他在日媒報導接受特訓，想找回原本在中職時期打擊姿勢後，首次實戰打擊。不過2打席並不理想，分別遭到三振、打出雙殺打，安打尚未開張。

王柏融在春訓時接受火腿新打擊教練小笠原道大指導，點出他在去年日職第一個球季，為了求好心切，反而導致揮棒軌跡變短的問題，春訓以找回過去王柏融打擊姿勢為目標訓練，他曾在打擊練習時敲出2支全壘打，不過在隊內紅白戰手感尚未回復。

1局上半王柏融面對白隊投手西村天裕，揮棒落空遭到三振，成為紅隊此局第3個出局數。4局上1人出局、一壘有人的情況下，王柏融面對宮台康平敲出二壘方向滾地球，形成雙殺打，再次無功而返。

而白隊在首局就靠横尾俊建左外野方向深遠安打，率先攻下2分領先，吉田侑樹暴投再送對手1分，紅隊直到5局上半才由髙濱祐仁敲出2分炮拿下分數，最後比賽至5局結束，白隊以3比2拿下勝利，王柏融所屬的紅隊吞敗。

(中時 )