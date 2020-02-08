男星周杰演出《還珠格格》「爾康」一角爆紅，演藝事業攀向巔峰，近年淡出演藝圈後轉向發展有機農業，如今成為億萬CEO，有感於武漢肺炎疫情攀升，他也捐出1萬公斤的米給前線醫護人員，立刻獲得網友讚賞。

周杰微博曬出公開武漢疫情的「吹哨人」醫生李文亮病逝報導，似乎有感於一線醫護人員的辛勞，他直接表示：「本人向偉大的醫務工作者捐獻兩萬斤大米，等待你們凱旋歸來」，慷慨解囊的善舉引起眾人讚賞，紛紛留言：「謝謝你！反正不管别人怎麼黑你！我永遠相信你！加油」、「這時候捐物比捐錢更實際！好人一生平安」、「此時站出來的都是真英雄啊」。

周杰飾演《還珠格格》「爾康」一角爆紅。（圖／中時資料照）

其實周杰相當關心武漢疫情發展，上個月在微博發文：「謝謝你們挺身而出的精神，謝謝你們的擔當和良心，謝謝你們一次次的救了我們」，除了感謝前線醫護人員不眠不休的努力，同時也呼籲藝人們現在不是蹭熱度和瞎表現的時候，該做的是真誠的愛社會愛生活愛人群，並且擁有一顆感恩的心。

(中時電子報)