北海道札幌市則以知名的定山溪溫泉吉祥物「河童」，結合當地觀光元素「溫泉、拉麵與啤酒」製作花燈。（交通部觀光局提供／王文吉台中傳真）

首次參加的加拿大，以原住民圖騰柱為概念，從部落神話故事發想設計，創造巨型海岸新年燈籠。（交通部觀光局提供／王文吉台中傳真）

東武集團以東京都內的老城市融合現代新風貌，呈現「幸福之樹」東京晴空塔及香火鼎盛的淺草。（交通部觀光局提供／王文吉台中傳真）

近鐵集團為日本關西的鐵路服務提供者，以歡迎搭乘近鐵電車，暢遊日本關西為花燈主題。（交通部觀光局提供／王文吉台中傳真）

2020台灣燈會大小朋友最熱愛的「國際友誼燈區」，有北海道札幌市、名古屋市、香川縣、佐賀縣、青森縣平川市等5個日本地方政府，以及日本企業近鐵與東武集團參加；加拿大溫哥華首度來台展燈，每個單位使出渾身解數，將各自特色融入花燈設計，讓民眾走進燈區就彷如置身異國的燈光饗宴。

首次參加的加拿大，以原住民圖騰柱為概念，從部落神話故事發想設計，創造巨型海岸新年燈籠，與冬奧聖火炬一同佇立在溫哥華山海之間，呼應本次燈會注重環境永續的策展主軸。北海道札幌市則以知名的定山溪溫泉吉祥物「河童」，結合當地觀光元素「溫泉、拉麵與啤酒」製作花燈，吸引民眾駐足觀賞。

因瀨戶內藝術祭聞名國際的香川縣，以充滿童趣的「魔女宅急便」暢遊小豆島與當地「讚岐烏龍麵」為主軸。名古屋市推出知名地標「名古屋城」，結合歷史故事及知名美食味噌炸豬排、棊子麵與鰻魚飯三吃作為花燈設計之發想。

日本著名的熱氣球發源地佐賀縣，以旅客必訪的「大魚神社」海中鳥居為花燈元素，鼓勵民眾來趟元氣之旅。青森縣睡魔祭每年都吸引超過300萬人參觀，特別原汁原味搬到台灣燈會，每面花燈圖繪各具意義。

近鐵集團為日本關西的鐵路服務提供者，旗下擁有日本最高複合大樓「阿倍野HARUKAS」、大阪「海遊館」，以歡迎搭乘近鐵電車，暢遊日本關西為主題。東武集團連續4年展燈，今年以東京都內的老城市融合現代新風貌，呈現「幸福之樹」東京晴空塔及香火鼎盛的淺草，為民眾帶來圓滿平安的2020年。

國際交流燈區以「百鳥和鳴」的悠揚谷，串聯燈區整體規劃，歌頌國際友誼之間的美好交流。交通部觀光局希望透過國際間的交流展燈，推動國際互訪，深化國際情誼。

為吸引更多國際旅客來台參與台灣燈會活動，除與國外旅行社合作包裝台灣燈會行程，也推出多項優惠措施。凡於燈會期間來台的國際旅客，可獲得小提燈及特色伴手禮。

(中時 )