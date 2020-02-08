寶瓶星號於今（8）日11點半靠港基隆，衛福部長、兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中趕赴現場巡視後，上船向旅客廣播「我們歡迎你們回到台灣」。

接著陳時中召開記者會說明，船上檢疫工作已經展開，大約需要6～8小時才能知道乘客是否為武漢肺炎陰性，以及是否可下船。初步清查船上無人發燒。

至於船上乘客總計有1738名，其中台灣人有1709名，另有18名菲律賓人、3名馬來西亞人、3名越南人，另還有韓國、印尼、緬甸、新加坡個1人，以及1名陸配。陳時中說，若確定全船為陰性，外籍乘客也將可以入關，繼續其行程。

另對於有媒體報導6日一艘載有N95口罩、醫用口罩等防疫物資的「台北快輪」已靠岸中國福建省平潭金井港區。指揮中心表示，據財政部關務署查証，該輪所含防疫物資，係自國外轉口至我國通商口岸後，藉由轉口通關作業，再轉由台北快輪送出口至平潭。

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