受到武漢肺炎延後2周開學，為紓解契作供應學校午餐的有機及產銷履歷驗證蔬菜順利轉供，農糧署也已蒐集轉供需求農友資料及數量，除了協助農民轉供設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場外，也輔導農民團體近日內增加採購。

農糧署表示，北農公司、新北果菜公司、桃園市農會、新竹縣農會等學校午餐主要契作單位已主動透過產地生產調節、市場拍賣、通路促銷、宅配團購等措施協助農民，也已媒合雲林縣漢光果菜生產合作社、雲林縣西螺果菜生產合作社、高雄市加洲果菜運銷合作社及高雄市梓官合作農場等增加採購，目前已增加採購超過60公噸，近期仍持續配合需求增加採購量。

農委會指出，已協調國軍副供中心協助增加供應品項，包括油菜(青松菜、青油菜、小松菜、味美菜)、黑葉白菜、小白菜(荷葉白菜、優愛菜)、廣島菜、福山萵苣、蘿蔓、山茼等項目，副供站已開始投單增購質優味美的有機及產銷履歷蔬菜。

農委會說，考量通路反映國內整體消費需求並未減少，加以天氣寒冷，火鍋可帶動蔬菜需求，是以現有措施主要協助農民轉供其他通路，包含超市、量販店、國軍副食及電子商務等通路，方便民眾採購通過驗證的優質農產品。

另為協助農友度過此次停課導致蔬菜供應中斷的危機，新竹縣農會也推出大包裝(10公斤)有機蔬菜箱進行促銷，內容物以味美菜、千寶菜、高麗菜為主，另隨機搭配2種有機葉菜，售價(含運)700元／箱，縣外需加計冷藏運費，鼓勵民眾及時踴躍採購。

(中時 )