因應新型肺炎，五福旅遊8日宣布即日起取消4月29日前出發的所有中國大陸港澳團體行程，並全額退還團費。旅客轉團如欲轉至五福旅遊其他國家團體旅遊，可享有短程線優惠折扣$500、長程線優惠折扣＄1,000。
五福高階指出，因為疫情很多民眾感到很悶，想出門旅遊，離島並無疫情頗受歡迎，日本、越南、韓國、泰國等都OK，只是韓國有些店家會貼禁止中國旅客入內，但憑台灣或香港等地護照可以入內，公司遊覽車都貼上WE COME FROM TAIWAN。
新型冠狀病毒疫情升溫，交通部依據衛福部防疫要求，7日宣布自2月10日起至4月29日止暫停台灣與大陸之往返客運航班飛航，僅北京首都、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流機場除外。
五福表示，4月30日之後出發之中國大陸港澳團體行程，將依政府法令及疫情發展而另行公告之，並依照觀光局規定辦理。如旅客欲轉至其他線別團體行程，同樣可享有短程線＄500，長程線＄1,000的優惠。
(工商 )
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