新竹市政即日起在台中燈會設立「新竹小燈區」，邀請聲光藝術家姚仲涵與剛從阿姆斯特丹燈節參展回國的「有用主張」，共同打造能用聲音跟燈籠互動的科技潮流燈區。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「逐夢飛翔」燈群在空中懸掛了多架燈光紙飛機，飛機還會隨著光線角度變化出不同顏色，呈現多樣貌的彩虹色系，童趣與科技感十足。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為替新竹市即將主辦的2021台灣燈會暖身，竹市府特別在台中燈會設立「新竹小燈區」，邀請聲光藝術家姚仲涵與剛從阿姆斯特丹燈節參展回國的「有用主張」，共同打造能用聲音跟燈籠互動的科技潮流燈區，要迷幻、浪漫所有遊客。

市府指出，新竹市為下屆20201台灣燈會主辦縣市，8日起至23日特別在台中市登場的台灣燈會后里森林園區暖身，現場以2021 HSINCHU入口意象打頭陣，並有逐夢飛翔、光電獸等作品，作為台灣燈會在新竹的前哨，市長林智堅邀請全國網美、網紅前往踩點賞幻燈。

林智堅說，市府此次是以童年跟風等元素為設計原點，邀請參與英國倫敦金絲雀碼頭冬季展以及德國柏林燈節春季場的藝術團隊「有用主張」，創作以紙飛機為主題的「逐夢飛翔」。

「逐夢飛翔」燈群在空中懸掛了多架燈光紙飛機，飛機還會隨著光線角度變化出不同顏色，呈現多樣貌的彩虹色系，童趣與科技感十足。

另1件互動性作品「光電獸#18路徑」則是由聲光藝術家姚仲涵打造，遊客可以透過聲音與作品互動，民眾講話、拍打就會觸發樹叢中的裝置，轉化成光影，再往前更會發出聲音，燈光也會逐漸亮起，製造出有如偶像劇般的浪漫場景，期待能帶給大家更多驚喜，透過藝術看見新竹。

城銷處表示，市府已預定「2021台灣燈會」將於舊城區舉辦，因此近日市府也推出不少藝術燈光作品暖身，例如去年底展出的「城市躲貓貓」，透過10件作品，打造白天、夜晚各有不同氛圍的夜間動物園，受到不少親子的喜愛。

新竹燈區影片介紹網址：https://www.facebook.com/924427494268643/posts/3025539017490803/?vh=e&d=n。

(中時 )