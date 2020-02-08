巨人隊春訓第2場隊內紅白戰，台灣好手陽岱鋼扛下紅隊先發第四棒，雖然在春訓陽岱鋼為了增加出賽機會，多練習一壘守備，不過此戰擔任指定打擊、沒有任何守備機會，而打擊方面連2打席遭到三振，最後紅隊以8比3獲勝。

首局白隊由石川慎吾敲出2分打點的二壘安打先馳得點，2局上半紅隊首名打者就是陽岱鋼，不過遭到直球三振出局。3局上半陽岱鋼第2打席，在2人出局、三壘有人的情況下，遭到田口麗斗三振，連續苦吞2K，沒把握住建功機會。

白隊在4局下半在第四棒岡本和真的三壘安打帶動下，追加1分，這是他在一軍1320打席以來首支三壘打，今年首安就是對他來說很難達成的三壘打，別具意義。

5局上半紅隊靠安打擊連續2保送攻佔滿壘，洋將莫塔（ISRAEL MOTA）敲出2分打點安打，下一棒原本要輪到陽岱鋼，不過此時紅隊更換代打大城卓三，陽岱鋼沒有建功機會，不過紅隊此局攻下4分，以4比3逆轉比數。

7局上半紅隊再攻下4分大局，最終7局結束，紅隊以8比3逆轉奪勝。洋將莫塔單場3安猛打賞、包辦2分打點，表現最為亮眼。此次紅白戰雖然是春訓的隊內戰，不過仍吸引大批巨人球迷觀賽，在宮崎的春訓基地湧進25000人，是今年春訓最高進場人數。

(中時 )