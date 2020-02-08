兩岸航班再限縮 雄獅、可樂4月29日前取消所有大陸團 15:242020/02/08 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2月10日起兩岸只剩5機場能飛，大、小三通海運客運暫停。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎疫情險峻，我中央流行疫情指揮中心昨日宣布，2月10日至4月29日限縮兩岸客運航班，大陸只剩5處機場能飛，雄獅旅行社、可樂旅遊皆發出公告，4月29日所有出發的大陸旅行團體全部取消，除了簽證費，消費者將可全額退費。 雄獅與可樂旅遊表示，4月29日之後出發的團體，將配合政府公告及消費者權益為出發點，再行公告。 (中時 ) #大陸 #可樂 #旅遊 #可樂旅遊 #公告 #雄師 也許您會感興趣 推薦閱讀 LINE旅遊打造「2020台灣燈會」線上玩樂搜尋上線 09:012020/02/04 財經 口罩完售超商貼5字公告 網：服了店員！ 14:312020/02/05 政治 6日起全大陸暫緩入境 有中港澳旅遊史要14天居家檢疫 15:292020/02/05 生活 外媒：港府擬要求大陸入境人士居家隔離14天 17:192020/02/05 兩岸 陸委會調高大陸旅遊警示至「紅色」 17:202020/02/05 兩岸 紅色警戒！可樂旅遊3月底前全面停出大陸團 18:362020/02/05 旅遊 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／一日新增3151例 大陸確診病例34614人 死亡723例 00:242020/02/06 生活 沒領到口罩 苗栗市1藥局無法販售 15:522020/02/06 生活 才揚言「放棄台灣國籍」挨轟 女星：要死在大陸老人院 12:152020/02/07 娛樂 貿協搭橋 挖掘臺日供應鏈新商機 04:102020/02/08 企業經營 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 西門北車都有！國家級警報 北市這些熱區全中鏢 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 蔡英文「論文門」口試委員非隱私！英國官方接獲申訴 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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