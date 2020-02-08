大陸武漢肺炎疫情險峻，我中央流行疫情指揮中心昨日宣布，2月10日至4月29日限縮兩岸客運航班，大陸只剩5處機場能飛，雄獅旅行社、可樂旅遊皆發出公告，4月29日所有出發的大陸旅行團體全部取消，除了簽證費，消費者將可全額退費。

雄獅與可樂旅遊表示，4月29日之後出發的團體，將配合政府公告及消費者權益為出發點，再行公告。

(中時 )