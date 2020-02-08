賴姓男子無故在台北市通化街巷道內徘徊，被巷道內住戶指控對著浴室偷拍，台北地檢署偵查後，確認賴男在巷道內「不自然徘徊、奔跑達8次，且看警車巡邏就搭計程車離開」的怪異現象，但是賴的手機內查不出被害人的照片或影片，因此以罪證不足，將賴男不起訴處分。

賴姓男子是被控，去年9月29日凌晨2時40分許，在通化街的巷道內徘徊，指控賴男的被害人家中浴室靠巷道，被害人發現賴男持不明的攝影器材對著浴室窗戶拍攝而驚叫，賴男隨即逃離現場。

不料，10月13日凌晨，賴男又再次前往被害人住處，又被發現朝著浴室窺視，被害人丈夫告知被害人，並追喊賴男，仍被賴男逃逸。

台北市大安分局據報找到賴男，並依妨害祕密罪移送北檢，賴男在檢方偵查時，坦承有經過被害人住家浴室，並看的到浴室窗戶，但否認偷拍，辯稱是到被害人住處的巷內抽菸，並沒有確切看到窗戶內有什麼。

檢方調閱附近監視器畫面，發現賴男在9月29日凌晨0時到4時，進出被害人住家巷弄達8次，而且好幾次都是不自然的徘徊、奔跑。10月13日凌晨也有進出被害人住處的巷弄，而且有奔跑及看到警車就搭計程車離開的行為。

不過，北檢根據賴男主動提供的手機，經數位採證中心還原，只發現疑似賴男網路下載的其他女子身體隱私部位的照片及影片，沒有被害人的影像，而且妨害祕密不罰未遂犯，所以賴男雖有不自然徘徊、奔跑的行為，卻不能認定他涉犯妨害祕密罪，因此依罪證不足，將賴男不起訴處分。

(中時 )