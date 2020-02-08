美國總統川普彈劾案獲判無罪的2天後，川普政府7日將陸軍中校文德曼和美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭2名官員革職，他們曾在民主黨領導的國會聽證會上提出不利川普的證詞。

Fired for telling the truth under oath.



Trump fires two major impeachment figures -- Alexander Vindman and Gordon Sondland https://t.co/QorItcp5ae — Richard W. Painter (@RWPUSA) February 8, 2020

據美國有線電視新聞網報導，白宮首席烏克蘭事務專家文德曼（Alexander Vindman）的律師宣布，文德曼在國家安全會議（National Security Council）的職務已遭拔除；數小時後，桑德蘭（Gordon Sondland）發出聲明表示，他也遭到開除。

文德曼是出生於烏克蘭的美國公民，也是功勳彪炳的伊拉克戰爭退役軍人。他的律師普瑞斯曼（David Pressman）在聲明中表示，文德曼今天被逐出白宮，這是他因作證所受的懲罰。而桑德蘭是俄勒岡州一名富有的飯店老闆，在獲川普任命為駐歐盟大使之前，曾提供政治獻金給川普。桑德蘭在聲明中表示，他得知川普「打算把我（從職務上）召回，立即生效」。

文德曼和桑德蘭都在聯邦眾議院彈劾調查過程中作證，川普後來成了美國史上第3位被眾議院彈劾的總統。但川普所屬的共和黨在聯邦參議院占多數，參議院於2月5日認定他被控濫權及妨礙國會調查兩項彈劾條文不成立，宣判川普無罪，得以續任總統。

文德曼去年11月作證，指川普在7月25日曾致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）並提出不當要求，這通電話成了彈劾案調查重點。文德曼曾就通話內容表示「我不敢相信我所聽到的」。

川普在電話裡要求澤倫斯基調查民主黨籍政敵拜登（Joe Biden），並調查一套對俄羅斯有利的可疑理論，內容是指民主黨與烏克蘭勾結，想在2016年大選破壞川普的選情。

對於川普將通烏門吹哨者炒魷魚，眾議院外交事務委員會民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）說，革職文德曼的決定很「可恥」，並嗆川普認為唯一重要的忠誠，是對他個人的忠誠。

(中時電子報)