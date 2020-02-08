持續追蹤總統蔡英文「論文門」的美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson），由於不滿倫敦大學先前回覆「蔡英文口試委員名單是個人隱私」，近日遂再向英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）提起申訴。ICO是英國的個資保護專責機關，成員由英國女王任命。

理查森說，蔡英文遲了35年才寄出其博士論文，並在去年夏天出現在倫敦政經學院婦女閱覽室；他追問論文口試時間，校方給的日期是1983年10月16日，但這一天根本是個星期天，根本不太可能舉行口試。之後倫敦大學經過6周的內部審查，又以個人隱私權為由，拒絕揭露蔡英文的博士論文口試日期和口試委員，理查森表示倫敦大學已經違反《資訊公開法》。

理查森說，倫敦大學援引了《資訊公開法》豁免規定，認為口試委員是考生個人隱私資訊，但倫敦大學沒有引用任何理由證明「不揭露口委名單」可以保護考生，此前也沒有任何先例反對文憑程序透明化。

理查森說，倫敦大學法遵主管回信說，公眾可以閱覽博士論文（註：但事實上蔡英文論文手稿遲至2019年6月才放進LSE婦女閱覽室），但不該認為論文的成績紀錄是公開資料。

理查森反駁，口考官的簽名以及口試時間絕非「論文的成績紀錄」。口考官的存在是學位認證單位的基石，意味著公正性和學術誠信；文憑程序缺乏透明化將嚴重傷害倫敦大學的公信力。

理查森補充，且目前倫敦政經學院的政策不允許學生控制口試委員的提名過程，另外口試結果是由倫敦大學學院保管，主考官要在口試之後兩個星期向學院提交學生成績和評估報告，根本不是個人資料。他並向ICO表明應該一併審查蔡英文為何直到2019年才提交其博士論文？為何像是手稿而非正式完成的論文？為何蔡英文的指導教授不符資格？

ICO目前主管是Elizabeth Denham。理查森表示，ICO沒有表明何時做出決定。

(旺報 )