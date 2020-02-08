大陸武漢肺炎疫情爆發，全球防疫拉警報，而疫情最嚴重的大陸地區受影響最深；而大陸衛生健康委員會今日召開記者會，發布對於「2019新型冠狀病毒」的最新命名，未來將稱為「Novel coronavirus pneumonia」，簡稱「NCP」。

(中時電子報)