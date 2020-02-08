大陸衛健委為新型冠狀病毒正式定名 簡稱「NCP」 15:382020/02/08 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎擴散。圖為武漢醫院重症隔離病房。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎疫情爆發，全球防疫拉警報，而疫情最嚴重的大陸地區受影響最深；而大陸衛生健康委員會今日召開記者會，發布對於「2019新型冠狀病毒」的最新命名，未來將稱為「Novel coronavirus pneumonia」，簡稱「NCP」。 (中時電子報) #大陸 #簡稱 #NCP #武漢肺炎 #衛健委 也許您會感興趣 推薦閱讀 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 祈求防疫平安 北港朝天宮信眾不減反增 18:142020/02/05 社會 傳播速度快 武漢肺炎恐全球大流行 20:002020/02/05 生活 《基金》危機入市，掌握加碼陸股最佳時機 09:432020/02/06 財經 防疫人神齊下 北港朝天宮擴大延長法會 15:242020/02/06 社會 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 兩岸熱門新聞 大陸衛健委為新型冠狀病毒正式定名 簡稱「NCP」 - 兩岸 網傳一封求助信 李文亮妻子出面澄清 - 兩岸 2020武漢風暴》疫情升溫 陸一級城市 廣州「宣布半封城」！ - 兩岸 2020武漢風暴》穩住疫情 陸公告即日起：「湖北封省」！ - 兩岸 反轉？武漢台辦指台確診病例造假 CT皆正常 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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