中港慈裕宮辦理「炮震北邯鄲小勇士體驗營」，讓小朋友認識並體驗在地傳統文化的特色與震撼。（何冠嫻攝）

炮震北邯鄲小勇士體驗營以噴煙與燈光、聲效，模擬炮炸邯鄲現場，孩子們興奮體驗。（何冠嫻攝）

竹南鎮逾百年歷史的中港慈裕宮保佑信徒平安健康，將傳統文化向下扎根，8日舉辦「炮震北邯鄲小勇士體驗營」，讓小朋友認識在地民俗，以泡泡代替鞭炮遶境並讓孩子輕鬆扛起神轎，體驗竹南炸邯鄲文化，並將「平時防疫勤洗手」觀念，放入闖關活動後的媽祖詩籤中，象徵保平安。

中港慈裕宮有366年歷史，其中元宵炸邯鄲「造佛」活動，更成當地傳統民俗。中港炮炸邯鄲爺由打赤膊、穿紅短褲、手持天罡掃的4名勇士，扛起「玄壇元帥」神轎遶境，接受炮震洗禮。中港慈裕宮主任委員陳萬典表示，炸邯鄲文化本有除瘟疫、保平安之意，今年農曆春節鑽轎腳更有保佑身體健康的「五媽」，初一開放民眾鑽媽祖鑾轎底消災祈福，因應當時爆發的武漢肺炎疫情，更加保佑信徒的健康平安。

孩童們搭火車進行遶境活動。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

泡泡代替炮竹，孩子們體驗遶境活動，玩得不亦樂乎。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

此外，慈裕宮為將「竹南炸邯鄲」文化向下扎根，考量炸邯鄲鞭炮震天價響，舉辦邯鄲小勇士體驗營，以泡泡代替炮竹，規畫噴煙瀰漫、震耳欲聾鞭炮音效的勇士隧道以及燈籠迷宮等，小朋友們逐一闖關，興奮直呼，好好玩！

另有小神轎讓孩童輕鬆扛起，以充滿趣味的闖關活動，發揚在地特色與竹南炸邯鄲文化。通過闖關不但獲得蓋有媽祖官印的結業證書外，還有媽祖題字的平安符，寫下「臺前聖母警眾生、灣岸度來傷病符、平實防疫勤洗手、安得毒障擾生靈」，因應武漢肺炎，以寓教於樂方式宣導孩子勤洗手的防疫觀念，並有藏頭詩，每句首字成「臺灣平安」，象徵媽祖的保佑精神。

防疫觀念融入媽祖詩籤，提醒孩童勤洗手，藏頭詩「臺灣平安」象徵媽祖的保佑精神。（何冠嫻攝）

(中時 )