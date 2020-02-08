武漢肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，綠營甚至將砲口對準戴口罩首長。網友痛批，執政黨整天糾結在口罩上，令人感到防疫擺爛、一心政治利益；反觀總統蔡英文宛如「神隱」，放任綠營點燃口罩戰場，讓他不禁感嘆：「台灣現在有總統嗎？」

網友在PTT論壇發文《台灣現在有總統嗎？》寫道：「總覺得防疫上，台灣菜桶都在白爛，英毛整天在糾結口罩不口罩，該去消毒穩定人心的事不去做，就在口罩戰場上，一直想要得到政治利益，當綠衛兵去糾正人家怎麼戴口罩？這我無法理解，選前沒法神隱好好吃一頓法國料理，選後真的是完全神隱！防疫菜桶，可憐啊！」

文章一出，討論熱烈，其他網友紛紛回應：「尋找神隱少女」、「選舉完啦，總統辛苦啦」、「口罩不給民眾不會得病才有鬼」、「政府真的沒用……早知道投kmt」、「愛政府，相信黨」、「出來巡視也會被當做秀，有差嗎？」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)