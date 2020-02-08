寶瓶星檢疫畫面曝光！民眾手持護照大排長龍等待受檢 15:432020/02/08 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢驗，大批旅客排隊繞著長長的動線，等待檢疫。 寶瓶星號船上更播放著廣播要求民眾將自身的「口罩、護照、健康生命卡」準備好，並逐一安心的排隊，並請民眾切勿插隊，以最嚴謹的檢疫措施來保障船上1709名旅客的安危。寶瓶星號指出，若旅客發現發燒症狀，寶瓶星將安排隔離艙房來進行安置，若全船人員通過檢測都呈現陰性，將可以返家自主進行健康管理14天。 (中時 ) #民眾 #檢疫 #旅客 #星號 #寶瓶星號 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳3旅客染疫 星夢郵輪回應非目前船上旅客 16:292020/02/04 生活 寶瓶星號9成9為台人 禁入港令恐成海上難民 15:082020/02/06 生活 指揮中心明天登寶瓶星號篩檢 若有陽性個案將留船隔離 21:572020/02/06 生活 逾1,700台灣旅客 寶瓶星號今靠基隆港 防疫如臨大敵 04:092020/02/07 財經要聞 陳時中：寶瓶星號今返港 篩檢無異可回家 04:102020/02/07 生活新聞 台日互推成「人球」 寶瓶星號1700台人明返台 09:432020/02/07 生活 寶瓶星號海上徘徊 台人高呼我們要回家 13:572020/02/07 生活 寶瓶星號明午靠岸基隆 旅客吼「要回家」 14:562020/02/07 生活 險成海上人球 旅客吶喊要回家 04:102020/02/08 生活新聞 寶瓶星開始檢疫！陳時中：結果最快6小時出爐 12:292020/02/08 生活 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 西門北車都有！國家級警報 北市這些熱區全中鏢 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 蔡英文「論文門」口試委員非隱私！英國官方接獲申訴 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。