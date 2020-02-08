寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢疫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

寶瓶星號船上檢疫持續進行中，有民眾拍下檢疫動線，看可以看到由四名全副武裝的醫護人員及船方管理人員配合請民眾手持護照逐一通過儀器及攝影機來檢驗，大批旅客排隊繞著長長的動線，等待檢疫。

寶瓶星號船上更播放著廣播要求民眾將自身的「口罩、護照、健康生命卡」準備好，並逐一安心的排隊，並請民眾切勿插隊，以最嚴謹的檢疫措施來保障船上1709名旅客的安危。寶瓶星號指出，若旅客發現發燒症狀，寶瓶星將安排隔離艙房來進行安置，若全船人員通過檢測都呈現陰性，將可以返家自主進行健康管理14天。

(中時 )