冷氣團南下，電暖器、電熱毯等電熱保暖器具再度成為家中抗寒的利器。北市消防局呼籲民眾，電暖器從產品的選購到安全的使用的觀念千萬不可少，應謹記「安全警覺」與「使用規範」才能平安抗寒。

消防局統計近2年資料，發現電暖器、電熱毯等電器產品發生火災共12件，其中使用不當占41.7％，其次為短路占25％，近日發生使用鹵素電暖器過於靠近可燃物，因熱源持續加熱而起火燃燒，造成1名民眾受傷案例。

消防局呼籲，電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用電暖器時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床邊的床墊、棉被或衣物等；若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風；電熱毯建議鋪在硬床上且避免凹折、擠壓，防止毯內電線因故造成半斷線或短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡的民眾，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，以防止意外發生。

消防局提醒民眾，久而未用的電暖器於使用前，應先清潔出風口、電源線及機器本體，檢視外觀是否有破損，尤其是電源線有無遭鼠咬破壞或收納不慎造成被覆受損之情形。若要購買新品，應選購具有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標示及商品檢驗合格標識的產品，首次使用時需特別注意運轉有無焦臭味，若持續散發異味應將電暖器送回原廠檢修，切勿繼續使用，以防意外發生，遵守使用說明書所列之警告事項，避免不幸意外發生。

(中時 )