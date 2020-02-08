因應武漢肺炎防疫措施，高中以下學校延後2周開學，學校營養午餐有機蔬菜採購也延後，農友無端遭到波及，南科管理局特別伸出援手，鼓勵園區廠商與從業人員，踴躍購買有機蔬菜，也提供銷售平台，方便廠商與從業人員選購。

目前已經熟成的蔬菜，因學校沒有採購，讓業者不知銷往何處，為此市府祕書長方進呈與農業局長謝耀清等，與南科管理局接洽，希望管理局能協助向廠商推銷這些有機蔬菜，管理局也允諾協助。

南科管理局表示，本來就早與市府合作，建立友善蔬果的銷售機制，此次受到市府的懇託，將派員拜訪園區廠商，協助解決農民的困擾，讓園區成為台南市農民最強的後盾。

管理局表示，南科園區從業人員超過7萬人，多數業者也都設有員工餐廳，對蔬菜的需求量相當龐大。管理局已透過網路平台通知園區各廠商的職工福利委員會，多多購買台南優質的有機蔬菜，解決短暫的產銷失衡問題。

台南市政府與農糧署南區分署也積極媒合通路、國軍副食單位採購，並請農委會補助價購，協助農友一同度過危機。

(中時 )