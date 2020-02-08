南台中家扶中心8日在草悟廣場舉辦義賣，幫助孩子填補學習資源的空缺。（南台中家扶中心提供／陳世宗台中傳真）

時序仍沉浸在新春氛圍中，弱勢家庭卻煩惱孩子們新學期的學習所需，憂心的盡是開學日的到來。家扶基金會在全台家扶中心舉辦共63場「用愛補位」鼠來寶新春義賣，為弱勢孩子籌募1000萬助學金；南台中家扶中心8日在草悟廣場舉辦義賣，幫助孩子填補學習資源的空缺。

「阿瑋」是家中長男，生長在單親家庭，母親1個人的薪資難以支付3個兒子生活開銷，看著勞累的母親，阿瑋從小就希望自己可以快點打工，來減輕母親的負擔，阿瑋高中時選擇讀夜校，白天打工，晚上念書。雖然家中經濟壓力減輕了，但他卻失去很多專屬高中生涯的青春回憶。

去年面臨升學考試，在社工鼓勵下，「阿瑋」好不容易考上日間部大學，但家中經濟並無改善，下面還有兩個國高中的弟弟；阿瑋依然要利用課餘時間打工，甚至沒時間好好唸書導致課業遇到挫折，開始懷疑自己念日校的選擇是對、還是錯？

家扶中心主任王金敦說，南台中家扶中心扶助中的家庭近900戶，約有1500名弱勢孩子。有很多像阿瑋這樣的孩子，因家中經濟不得不對生活妥協，雖然現在學歷不再是成功唯一選擇，但對於貧困家庭出身的孩子來說，沒有學歷相對就較難以翻轉人生，家扶邀請社會大眾聚集愛心，幫助兒少安心求學。

為幫助弱勢孩子補足學習資源，家扶基金會發起「用愛補位」鼠來寶新春義賣，串聯全台家扶中心籌募兒少新學期助學金，一同填補兒少教育空缺，南台中家扶結合草悟廣場活動進行義賣，街頭藝人打賞金也捐出挹注無窮世代活動，幫助弱勢家庭的孩子繼續為脫貧邁進！

(中時 )